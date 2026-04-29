"Köstebek" İddiası Bardağı Taşırdı! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı! Fenerbahçe'de kriz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Köstebek" İddiası Bardağı Taşırdı! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı! Fenerbahçe'de kriz

Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık ağır yenilginin ardından Fenerbahçe’de yaşanan ayrılıkların perde arkası netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının nedeni ortaya çıktı.

Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık ağır yenilginin ardından Fenerbahçe’de yaşanan ayrılıkların perde arkası netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının nedeni ortaya çıktı.

DERBİ MAĞLUBİYETİ SONRASI KRİTİK ZİRVE

Fenerbahçe yönetimi, derbi yenilgisinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yönetim kurulu, Samandıra Tesisleri’ne geçerek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

 

BEKLENEN SEÇİM YERİNE AYRILIK KARARI

Camia seçim kararı beklerken, yönetim sürpriz bir hamle yaparak teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kalan haftalarda takımın başında Zeki Murat Göle’nin yer alacağı duyuruldu.

 

“KÖSTEBEK” İDDİASI BARDAĞI TAŞIRDI

Tedesco’nun daha önce yaptığı “Samandıra’da antrenmanlarımız izleniyor” açıklaması ve köstebek iması, yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı. Bu sözlerin ardından kulüp içinde güven krizinin oluştuğu ve ayrılık kararının sezon sonu beklenmeden alınmasında bu durumun etkili olduğu öne sürüldü.

 

SEZON HAYAL KIRIKLIĞIYLA BİTİYOR

Avrupa ve kupa hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe için derbi mağlubiyeti adeta kırılma noktası oldu. Şampiyonluk ihtimalinin de mucizelere kalması, yönetimi radikal kararlar almaya itti.

