Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında

Dünya futbolunun en tartışmalı ve başarılı teknik adamlarından Jose Mourinho, efsaneleştiği Real Madrid koltuğuna yeniden oturmaya hazırlanıyor. Başkan Florentino Perez’in bizzat yönettiği operasyonda, Portekizli teknik adamın Benfica ile olan sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak İspanyol devine "evet" dediği iddia edildi. Kulüp içindeki farklı seslere rağmen Perez’in tam desteğini alan "The Special One" lakaplı hocanın, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

Foto - Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında

Real Madrid’de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları hız kazanırken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Başkan Florentino Perez’in tercihi dikkat çekti. The Athletic’te yer alan habere göre, Real Madrid’de yeni teknik direktörü bu kez doğrudan Başkan Florentino Perez belirleyecek. Daha önce Xabi Alonso’nun göreve gelişinde sportif yönetimin etkili olduğu bilinirken, bu süreçte son sözü Perez söyleyecek.

Foto - Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında

İspanyol devinde daha önce de görev yapan Jose Mourinho’nun yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Perez’in, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istediği ve şu an için en güçlü aday olarak gördüğü ifade edildi.

Foto - Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında

Mourinho ismi her ne kadar başkanın favorisi olsa da kulüp içinde bu karara sıcak bakmayan isimlerin de bulunduğu belirtildi. Yönetim içinde görüş ayrılıklarının yaşandığı aktarıldı.

Foto - Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında

Şu anda Benfica’yı çalıştıran Mourinho’nun sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak kontratında, sezon bitiminden sonraki 10 gün içinde geçerli yaklaşık 3 milyon euroluk fesih maddesi bulunuyor.

Foto - Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında

2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, özellikle 2012’de 100 puanla kazandığı şampiyonlukla kulüp tarihine geçmişti. Portekizli teknik adam, bu dönemde La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası’nı kazandı.

