Isınmak için yaktığı soba sonu oldu!
Kırşehir Mucur'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 23 yaşındaki Kadir Dişsiz, Kurugöl köyündeki evinde ölü bulundu.
Kırşehir’in Mucur ilçesinde yaşanan acı olay, yakınlarının haber alamadığı Kadir Dişsiz’in evine gitmesiyle ortaya çıktı.
Dişsiz’i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kadir Dişsiz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dişsiz’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Dişsiz'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.