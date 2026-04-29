Siyonistler saldırmaya devam ediyor! Ateşkese rağmen 11 kişi öldü

Lübnan’ın güneyinde ateşkese rağmen düzenlenen saldırılar can almaya devam ediyor. Gün içinde farklı beldeleri hedef alan İsrail saldırılarında toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan son gelişmeler, bölgede ilan edilen geçici ateşkesin sahada karşılık bulmadığını bir kez daha gösterdi.

Bölgeden gelen bilgilere göre saldırılarda en ağır kayıp Mecdel Zun beldesinde yaşandı. Burada 5 kişi yaşamını yitirirken, Tebnin beldesinde 2, Cebşit beldesinde 2, Şakra beldesinde 1 ve Coya beldesinde 1 kişi hayatını kaybetti. Farklı noktalara yayılan bu saldırılar, gün boyunca güney Lübnan’da büyük endişe yarattı.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.