Rusya'da büyük felaket
Rusya'da büyük felaket

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya'da büyük felaket

Rusya'ya bağlı Buryutya Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında düşen çığ nedeniyle 6 işçi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Buryutya Cumhuriyeti'nin Muysky Bölgesi'nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında çığ düştü.

Sahada çalışan 9 çığ altında kalırken, 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 60 personel maden sahasına ulaşarak çığ altında kalan 6 işçiyi arama çalışmalarına başladı.

Gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında yeni bir çığ felaketi daha yaşandığı ancak kurtarma ekiplerinin bu felaketten kaçarak kurtulduğu açıklandı.

 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çığ altındaki 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi ve Buryutya Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

