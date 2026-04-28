"Baraj patladı" yalanında karar vakti! Oğuzhan Uğur ve ekibi için yolun sonu göründü!

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 11 ilin yıkımına, 50 bini aşkın vatandaşın ölümüne sebep olan 7,6 ve 7,6’lık ikiz depremler sonrası Hatay'da baraj çatladığı yönündeki asılsız paylaşımlara ilişkin davada karar zamanı geldi. "Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı" yönündeki asılsız paylaşımlar nedeniyle halkı paniğe sevk eden ve yaklaşık 3,5 saat boyunca arama kurtarma çalışmalarına duraklamasına sebep olan "Babala TV" isimli X hesabının sahibi Oğuzhan Uğur'un aralarında bulunduğu 3 sanığa 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın yarınki duruşmasında karar çıkması bekleniyor. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 70. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan katılması beklenirken, kamuoyundan maşeri vicdanları tatmin edecek oranda bir cezanın çıkması bekleniyor.

ATTIĞI İFTİRA CEZASIZ KALMASIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 kişi müşteki, Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan ise sanık olarak yer alıyor. İddianamede, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bir gün sonra "Babala TV" isimli X hesabından, "Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı'nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim", "Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış, Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor" şeklinde yapılan paylaşımlara yer veriliyor. Bu paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı kaydedilen iddianamede, iddialar sebebiyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığı, halk arasında korku ve panik yaşandığına ilişkin paylaşımların da yapıldığı aktarılıyor. Babala TV'nin bu paylaşımlarının kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, gerçeğe aykırı olarak yapıldığı belirtilen iddianamede, hesabın kullanıcısının sanık Oğuzhan Uğur olduğunun tespit edildiği bildiriliyor. İddianamede, sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in, "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

SAVUNMA YERİNE İFTİRA ATTI

Öte yandan, yaşanan rezaleti savunmakta zorlanan Youtuber Oğuzhan Uğur’un avukatı, çareyi müştekilere iftira atmakta buldu. Uğur’un avukatlığını üstlenen Murat Bülent Hattatoğlu imzalı dilekçede, İHH arama kurtarma takım lideri Orhan Parlak'ın "Baraj patladı haberi bizim tam 3,5 saatimize mal oldu” şeklindeki açıklaması sonrası davaya müşteki ve müdahil olan Araştırmacı Yazar Hasret Yıldırım’a örgüt üyesi iftirası atıldı.

Dava konusu tweetlerin 3 - 4 gün kaldıktan sonra kaldırıldığını belirten Hasret Yıldırım’a cevap veremeyen Uğur’un avukatı Murat Bülent Hattatoğlu, “Aynı örgütten mi imişler ?” şeklinde skandal bir ifade kullanarak İHH arama kurtarma takım lideri Orhan Parlak ile mesleği gazetecilik olan Araştırmacı Yazar Hasret Yıldırım’ı hayali bir örgütün üyesi olarak yaftaladı.