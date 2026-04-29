Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi belli oldu! Paraya para demeyecek
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız kalecisi Ederson’un derbi maçında gördüğü kırmızı kartın yankıları sürerken, oyuncunun takımdan ayrılmak için "bilinçli hareket ettiği" iddiaları camiayı karıştırdı. Ünlü yorumcuların "Ederson menajerine kulüp bul talimatı verdi" sözleri üzerine gözler Suudi Arabistan’a çevrilirken, Al Hilal’in tecrübeli eldiven için astronomik bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Yönetimin disiplin cezası kestiği yıldız kalecinin, sezon sonunda sarı-lacivertli formaya veda etmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.