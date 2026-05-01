Küçük tedbirler, büyük kazaları Önler

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Değerli izleyiciler ,

İşyerlerinde seyyar veya sabit merdivenlerden kaymalar , düşmeler, büyük bedeni zararlara sebep olur.

Sabit merdivenlerde basamak yükseklikleri ve kaygan zeminler kaymaların sebeplerindendir.

Antalya’da dostum olan STK başkanlarından bir işadamını yeni yerinde ziyaret etmiştim. Mükemmel bir ofis yapmış. zemin ve merdiven dahil her yer siyah granit yapılmış.

Ağabey ofisi nasıl buldun?

Çok güzel, ama çok kötü olmuş, güldü. Hem güzel, hem kötü dedin.

Başkan, Koyu renk granit gözü alır. Ayrıca merdivenlerde kaymaz şerit yok. Bunlar tehlikedir. Riskli bir durumdur.

Daha önce serbest bölgede bir iş yerinde mermer olan merdivenlere kaymaz şerit yaptırmıştım. 15 gün sonra yatırımcı ile karşılaştım.

Hocam ben ne kadar dikkatsiz bir adamım. Fabrikamda merdivenlere kayma şeritler koydurdum. Ancak kendi evime ve annemlerin villasına bunu yaptırmamıştım. annem ikinci kattan aşağı inerken merdivenden kayıyor. Kalçasını kırıyor. Şu anda hastanede tedavi görüyor, demişti.

Değerli izleyiciler,

Yeni iş görüşmesi yaptığımız bir oteller zincirinin ofisinde, ana giriş kapısı sürgülü kapı idi. Başka çıkış kapısı yoktu. Merdivenlerde de kaymaz şerit bulunmamaktaydı. 250 metrekarelik ofiste yangınla ilgili hiçbir tedbir alınmamıştı.

Sözleşmeyi yaptık. Yetkililere dedim ki; Siz daha önce bir İGU

Bir de çalışmadınız mı? Bu iş yeri ile ilgili risk analizi, acil durum plan ve tatbikatı yapılmadı mı? Allah korusun yangın olsa neyle söndüreceksiniz?

Binanın tek giriş çıkış kapısı var. o da otomatik kapı. İkinci bir çıkış, panik bar yok. Toplanma bölgesi belli değil. Kaçış güzergahları, yönlendirici defalar bulunmamaktadır. Acil bir durumda ne yapacaksınız?

Merdivenler çok dik ve cilalı gibi. Hiç kaymaz şerit yok. merdivenleri çıkarken korkuluklarda yok, eğer dikkat edilmezse,İnsanlar buradan kayar ve düşer.

Ben bunları konuşurken yetkililer gülmeye başladılar. Nasuh hocam, biz zaten diğer firmadan memnun kaldığımız için sizinle sözleşme yaptık. Siz tespitlerinizi yapın. Biz onların gereğini yaparız. Dediler.

Hemen iş yerinin risk analizini, acil durum planını hazırladık. Onaylı tespit defteri aldırdık. Tespitlerimizi hem onay deftere yazdık. Hem de mail ortamında gönderdik. 15 gün sonra iş yeri ziyaretimizde sözleşme yaptığımız hanımlardan bir tanesi merdivenlerden inerken ayağı kaymış. Belinin üzerine düşmüş. Belini kırmış, hastanede yatıyormuş. Çok üzüldük. Keşke tespitlerimizi hemen yapsalardı.

Basit bir kaymaz şerit olmaması çok büyük bir kazaya sebep olmuştu.

Değerli izleyiciler,

İşi ehline vermek gerekir. Sadece belgeli kişilerle değil, belgeli ve bilgili kişilerle çalışılmalıdır.

Kazasız günler diliyorum.

Kalın sağlıcakla.