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Küçük Sanayi Sitesindeki çevresel sorunlar için harekete geçildi

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi, Kartepe Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan çevresel sorunlara el atmak için harekete geçti.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Küçük Sanayi Sitesindeki çevresel sorunlar için harekete geçildi

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi, Kartepe Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan çevresel sorunlara el atmak için harekete geçti.



Kartepe Belediyesi S.S. Kartepe Küçük Sanayi Sitesi’nde çevre temizliğine müdahale edilmek üzere harekete geçti. Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı başkanlığında yapılan toplantıya Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, Çevre Mühendisi Gökçen Gönülay, Kartepe Küçük Sanayi Sitesi yönetimi ile belediye personeli katıldı. Belediye hizmet binasında yapılan toplantıda Kartepe Küçük Sanayi Sitesi içerisinde oluşan kimyasal atık, plastik, kağıt, kül ve inşaat atıklarının düzenli şekilde toplanması, işyerleri önlerinin rast gele kapatılması sorunları görüşülerek yol haritası belirlendi.



Zabıta Müdürlüğü’nde yapılan toplantı sonucunda Kartepe Küçük Sanayi Sitesi içerisinde belirlenen noktalara Kimyasal Atıklar, Plastik Atıklar, Kül ve İnşaat Atıkları geri dönüşüm konteynırları konularak yerinde geri dönüşüm sağlanacak. Bu şekilde sanayi içerisinde çevre temizliğine dikkat edilmesi sağlanacak. Ayrıca dükkanlar önünde gelişi güzel yapılan kapatmaların olmaması için gereken uyarılar ve bilgilendirmeler yapılacak.



Ayrıca yapılan toplantıda, sanayi sitesi içerisinde ve dışında hurda araçların depolanmaması için sanayi esnafına uyarılar yapılması, gereken durumda yasal işlemlerin uygulanması kararları da alınarak komite tarafından yol haritası belirlendi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
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