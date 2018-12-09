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Küçük safra taşı daha tehlikeli

Safra taşıı; önce çamur şeklindedir. Çamur zamanla sertleşerek safra taşı şeklinde safra kesesinde oluşur. Bazı hastaların da safra kanallarında.. Ama bu oran % 10’dur. Izdırap verici ağrısı vardır.

09 Aralık 2018 Pazar 20:03
Küçük safra taşı daha tehlikeli


Bizde sık görülen bir hastalıktır. 40 yaşını geçkin, şişman ve doğum yapmış hanımların % 10-15’inde safra kesesinde taş oluyor. Kadınlar kadar olmasa da safra kesesi taşları erkeklerde de sık görülüyor.

Çeşitli enfeksiyonlar, bazı kan hastalıkları, beslenme alışkanlıkları safra taşı oluşmasına zemin hazırlıyor.

Özellikle yemeklerden sonra hazımsızlık, karında şişkinlik, geğirme, karın ağrısı yapar. Karın ağrısı sağ tarafta daha çoktur ve kürek kemiğinin altına kadar vurabilir.

Safra, yağlı yemekleri sindirmek için gerekli olan bir salgıdır. Çikolata, yumurta ve yağlı-kızartmalı yiyeceklerden başka yağlı yemeklerden sonra şikâyetlerin artması bu yüzdendir.

Sarılık, ateş, ani başlayan ve geçmeyen şiddetli karın ağrısı halinde safra kesesinde iltihap ihtimali düşünülür.

Bazen safra kesesindeki taşlar yıllarca ve hatta ömür boyu sessiz, hiçbir şikayete yol açmadan kalabilir. Fakat meselâ safra kesesini iltihaplandırarak delinmesine yol açabilir. Bu, hayati bir tehlikedir.

Safra kanallarını tıkar, sarılık, siroz gibi karaciğer hastalığı, pankreas bezinin iltihaplanmasına (Pankreatit) yol açabilir. Bunlar şekeri ve damar sertliği olan hastalarda daha büyük önem taşır.

Kansere yol açtığı ispat edilememiştir.

Tedavisi ameliyat..

Safra kanallarına düşen taş ve kanalı tıkar, iltihaba yol açarak sarılık yapabilir.

Safra kesesindeki yarım santimden küçük taşlar büyük taşlara göre daha tehlikelidir..

Safra taşlarının ilaç ile tedavisi olmaz. Çare ameliyattır. Ameliyatta; safra kesesinin tamamı, içindeki taşlarla beraber alınır ve bu hiçbir sıkıntıya yol açmaz. Şikayeti olmayan hastanın safra kesesi taşlarını almak gereksizdir. Şekeri veya damar sertliği olan hastalarda hekimlerin karar vermesi gerekir.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:05
  1. safra taşı
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