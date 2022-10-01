Küçük ortaktan büyük ortağa şart! İşte Babacan'ın Kılıçdaroğlu'ndan istediği koltuk
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı Masa zirvesi öncesi görüştüğü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Önce kurallar ve yol haritası sonra aday" ve "5 lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı" taleplerinde bulunduğu öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın adeta altın günlerine dönen yeni zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği lider ziyaretlerini dün tamamladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaklaşık 3 buçuk saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu’ndan bazı taleplerde bulunduğu öğrenildi.
Babacan’ın söz konusu görüşmede, "Seçim birlikteliği kurallarının önceden belirlenmesi", "6’lı masanın yol haritasının adaydan önce açıklanması", "Seçmenin karşısına hazır ve güven veren şekilde çıkılması" ve "seçimde başarılı olunması durumunda parti liderlerinin mutlaka cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilmesi” gerektiğini Kılıçdaroğlu’na ilettiği öğrenildi.
Öte yandan oluşturulacak yol haritasında 6’lı Masada yer alan parti kadrolarının yeni hükümette alacağı görevlerin de önceden belirlenebileceği belirtildi.
Bu kapsamda DEVA Partisi’nin ekonomi yönetimine aday olacağı ancak İYİ Parti’nin de güçlü bir ekonomi kadrosu oluşturmaya çalıştığı biliniyor. Kadroların belirlenmesi aşamasında iki parti arasında bir rekabet oluşabileceği değerlendiriliyor.