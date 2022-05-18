Küçük Mahra'nın ailesi 'başka çocuklar ölmesin' diye Güvenli Sokaklar Derneği'ni kurdu!

Geçtiğimiz aylarda başıboş köpeklerden kaçarken kamyonunda altında kalan ve bir süre sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Mahra Melin Pınar’ın hatırası babası Murat Pınar tarafından kurulan dernekle yaşatılacak.

Acılı baba başıboş köpekler sebebiyle kızının başına gelen talihsiz olay sonrasında başka çocukların da zarar görmemesi için sivil toplum çalışmalarına yönelmişti. Sosyal medya platformlarında ve yazılı medyada başıboş köpek sorununa dikkat çeken Murat Pınar ülke çapındaki benzer olayların sayısının fazlalığı karşısında organize hareket edilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Bu çerçevede Murat Pınar’ın kurucuları arasında yer aldığı GÜSODER(Güvenli Sokaklar Derneği) faaliyete başladı.

Misyonu “Çocuklar, engelliler, yaşlılar, dezavantajlı insanlar ve tüm toplum için güvenli ve temiz sokaklar bırakmak.” olan derneğin ilk hedefi “Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını sağlayarak ölümleri, yaralanmaları ve tüm saldırıları önlemek.” olarak açıklandı.

Murat Pınar derneğin kuruluşuyla ilgili şunları belirtti:

"Başta kızım, ailem ve kendim için çıktığım bu yolda çocuk, çocuk ve yine çocuk desturuyla başka ailelerin evlerine de ateş düşmesin diye, çocuklar için sokakların her türlü tehlikeden arındırıldığı bir geleceğe katkıda bulunmak vizyonuyla dernek kurmuş bulunmaktayız. Kısaca ‘Güvenli Sokaklar Derneği’ dediğimiz; kanunen ‘Güvenli Sokaklar Ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği’ olarak Ankara Valiliğine kayıtlı derneğimiz faaliyetlerine başlamıştır.

Tüm ülkem için; yeri geldiğinde kendimden fedakârlık edip, azimle ve emin adımlarla, hep beraber çalışarak vizyonumuzu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Derneğimiz aracılığıyla daha çok insana ulaşarak, farkındalık yaratarak, yaşanılanların normal olmadığını anlatarak, kamuoyu oluşturarak herkesin huzurla ve güvenle sokaklarda gezebilmesini sağlamak istiyorum. Çünkü tüm vatandaşlarımızın medeni bir ülkede, güven içerisinde olmaya ve güvenle yaşamaya hakkı olduğuna inanıyorum.

Zamanı boşa harcamadan ve daha fazla vakit kaybetmeden amacımız doğrultusunda çalışmamız gerekiyor. Özellikle kendimize ilk hedef olarak belirlediğimiz başıboş köpek sorunu ile ilgili ülkemizde cahilliğin giderilmesi ve sessizliğin ortadan kaldırılması için, halk için algının lehimize değişmesini sağlamak amacıyla web sitemizle, sosyal medya hesaplarımızla, projelerimizle, uzman kişilerle ve kuruluşlarla işbirliği yaparak konunun hukuki, psikolojik ve sağlık yönünden ele alınmasını ve tartışılmasını sağlamak amacıyla pes etmeden çalışacağız.

Özendiğimiz değil, özendiklerimizi yaşadığımız bir ülke olabilmek için desteklerinizi bekliyoruz."