Küçük kızdan babasına: 'Evi kerhane gibi kullanırım, sanane!'
Sosyal medyada yer alan görüntüler taş kafalar arasında bile infiale yol açtı. Görüntülerde evde erkek arkadaşlarıyla oturan kızına tepki gösteren babaya kızından, tam da Kemalist Seküler Laik rejimin beklediği cevaplar geldi: 'Evi kerhane gibi kullanırım, sanane!'
Sosyal medyada yer alan görüntüler taş kafalar arasında bile infiale yol açtı. Görüntülerde evde erkek arkadaşlarıyla oturan kızına tepki gösteren babaya kızından, tam da Kemalist Seküler Laik rejimin beklediği cevaplar geldi: 'Evi kerhane gibi kullanırım, sanane!'
Sosyal medyada yer alan görüntülerde evde erkek arkadaşlarıyla oturan kızına tepki gösteren babaya kızından, tam da Kemalist rejimin beklediği cevaplar geldi: "Evi kerhane gibi kullanırım, sanane!"