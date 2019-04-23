Küçük işletmeleri ihracatçı yapacak

İnternet arama motoru Google, başlattığı pilot uygulamayla Türk işletmelerin ihracat pazarlarına yönelmesi için çalışma başlattı. Çalışmanın ekonomiye olumlu katkı yapacağı öngörülüyor. İşletmeler için tüm ülkelerde pazar analizleri ve risk raporlarını Türk işletmelere ücretsiz ve Türkçe olarak açacaklarını anlatan Google Partners Dijital Pazarlama & Strateji Danışmanı Özgür Aydın, yerel işletmeleri global oyuncu haline getireceklerini ifade etti. Sağlık, turizm, bilişim, eğitim gibi sektörlerde yurt dışı tanıtım harcamalarının yüzde 50’den fazlasının devlet tarafından karşılandığını da hatırlattı.