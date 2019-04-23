0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Küçük işletmeleri ihracatçı yapacak

Google, başlattığı pilot uygulamayla Türk işletmelerin ihracat pazarlarına yönelmesi için çalışma başlattı.

23 Nisan 2019 Salı 12:10
Küçük işletmeleri ihracatçı yapacak

İnternet arama motoru Google, başlattığı pilot uygulamayla Türk işletmelerin ihracat pazarlarına yönelmesi için çalışma başlattı. Çalışmanın ekonomiye olumlu katkı yapacağı öngörülüyor. İşletmeler için tüm ülkelerde pazar analizleri ve risk raporlarını Türk işletmelere ücretsiz ve Türkçe olarak açacaklarını anlatan Google Partners Dijital Pazarlama & Strateji Danışmanı Özgür Aydın, yerel işletmeleri global oyuncu haline getireceklerini ifade etti. Sağlık, turizm, bilişim, eğitim gibi sektörlerde yurt dışı tanıtım harcamalarının yüzde 50’den fazlasının devlet tarafından karşılandığını da hatırlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:10
  1. Google
  2. Türk işletmeleri
  3. Google Partners Dijital Pazarlama & Strateji Danışmanı Özgür Aydın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23 Nisan valisi tören alanına 1978 model minibüs ile geldi
    1. 23 Nisan valisi tören alanına 1978..
    2. DTSO’dan Süleymaniye TSO’ya ziyaret
    3. İnterpol, Sri Lanka’da soruşturmalara..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan 23..
    5. Buca’da ‘Çocuk Köyü’ müjdesi
    6. Kontrol yapan emniyet ekipleri 8..
    7. TBMM Başkanı Şentop tebrikleri kabul..
    8. Iğdır’da 23 Nisan coşkusu
    9. Kırsalda refah seviyesi artıyor
    10. Siirtli öğrenciler 23 Nisan’ı..
    11. Protez göz sonrası dikkat
    12. Şehit ve gazi çocukları Türk Telekom..
    13. Özel harekat polisinin keşfettiği..
    14. Çocuklar festivalde hayvan sevgisini..
    15. Kadın kaymakamın koltuğuna minik kız..
    16. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    17. Saldırı için gelen terörist yakalandı
    18. DGS başvuru ücreti 2019 DGS başvuru..
    19. İsrail güçleri 16 Filistinliyi..
    20. Büyükşehir’de 23 Nisan
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı