Küçük Eymen’in hayalini itfaiyeciler gerçek yaptı

Düzce’de 6 yaşındaki Eymen Öztürk’ün sünnet arabası olarak itfaiye aracı hayali gerçek oldu. Minik Eymen, sünnet düğününe süslenen itfaiye aracıyla gitti.

Düzce’nin Azmimilli Mahallesi’nde oturan ve büyünce itfaiyeci olmak istenen Eymen Öztürk, babası Adem Öztürk’e sünnet arabasının da itfaiye aracından olmasını istediğini söyledi. Baba Adem Öztürk durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman’a söyledi. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise gerekli izinleri aldıktan sonra minik Eymen’in talebinin gerçekleştirilebileceği sözünü verdi. Bunun üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde genel olarak kurtarma çalışmalarında hizmet veren kamyonet süslenerek sünnet arabası yapıldı. İtfaiye erleri de itfaiye aracının üzerine “Eymen” ve “Maşallah” yazılarını yapıştırdılar. Daha sonra Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giden Eymen sünnet arabası olarak hazırlanan sünnet arabasını görünce mutluluğu arttı. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve itfaiye eri ile birlikte araca binen Eymen Öztürk, aracın direksiyonuna oturmayı da ihmal etmedi.

Sünnet düğünü olan ve sünnet arabası olarak itfaiye aracını seçen Eymen Öztürk, “Ben büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. Sünnet arabamın itfaiye arabasından olmasını istedim” dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise, “Eymen’in babası bizi aradı ve ricada bulundu. Çocuğun sünnet aracı ile sünnet alanına gitmek istediğini söyledi. Bize de güzel geldi. Kullandığımız araç vaka aracı ama Eymen’in şansına da şu ana kadar bir vaka meydan gelmedi. Olurda yolda bir vaka olursa Eymeni’de vakaya götüreceğiz. Bu isteği bu ricası bizim için bir emirdir. Çünkü onların gönlünü kırmamak, itfaiyeciliğin ne kadar onurlu, haysiyetli bir meslek olduğunu öğretmek, çocuklara bunu aşılamak amacıyla Eymen’i kırmadık. Program inşallah hayırlısıyla biter bizde mürüvvetini görürüz” dedi.

Konuşmaların ardından Eymen’in sünnet aracı olan itfaiye aracı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden çıkarak şehir merkezinde konvoy ile birlikte turu attıktan sonra sünnet düğününün yapıldığı salona gitti.