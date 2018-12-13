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Küçük ev temizliğinde püf noktalar

Konu temizliğe geldiğinde tercihler kesinlikle küçük evden yanadır. Kıyaslandığında küçük evin temizliğini ve düzenini tutabilmek çok daha acısızdır. Daha sade bir ev tercih etmek için bu konuda 10 neden daha var. İşte küçük ev temizliğinde dikkat edilmesi gerekenler…

13 Aralık 2018 Perşembe 18:39
Küçük ev temizliğinde püf noktalar

FAZLASIYLA ZAMAN KAZANIRSINIZ

Küçük evi temizlemenin en güzel avantajı belki de budur. Günde bir kez kendi arkanızı toplamanız muhtemelen beş dakikanızı alacaktır. Sadece bunu yaparak bile evinizi sürekli temiz tutabilirsiniz.

HER ŞEYİN YERİNİ BİLMEK

Diğer bir avantaj, etrafı toparlarken her şeyin el altında olmasıdır. Bir eşyanın veya temizlik ürününün yerini aramanıza gerek kalmaz. Büyük bir eve kıyasla her şey çok daha basit olur.

KÜÇÜK DÜZELTMELER BÜYÜK İŞLEVLİ BİR HAL ALIR

Yatağınızı düzeltmek veya yerleri süpürmek gibi günlük basit işler küçük bir evde çok daha etkili olur. Böylece derin bir temizlik için zamanınız olmadığında birkaç küçük dokunuş evinizi misafir için hazır hale getirir.

KENDİNİZE AİT BİR STRATEJİNİZ OLUR

Küçük bir eve sahipseniz etrafı toplamada kendinize ait kolaylık teknikleri vardır. Evde görünmeyen pek çok gizli bölmeniz olur. Bu da size etrafı toparlamada ayrı bir kolaylık sağlar.

DAHA FAZLA PARA KAZANCINIZ OLUR

Küçük ev demek küçük temizlik demektir. Bu da daha az temizlik ürünü almanız demektir.

TOZ ALMAK ÇOK DAHA KOLAYDIR

Evinizde daha az oda olduğunda toz alma işlemi çok daha hızlı biter. Sadece bir toz püskülü ile tüm işinizi halledebilirsiniz.

DAĞINIK MİSAFİRLERİNİZİ REDDEDEBİLİRSİNİZ

Misafirlerinize eviniz küçük olduğu için, kalmasını istememeniz oldukça doğaldır. Bunu tabii ki de dile getirebilirsiniz ancak evinizin küçük olduğunu bildiklerini için muhtemelen sormayacaklardır bile.

EVİNİZİ 1 GÜNDE TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Dip temizlik için tüm haftasonunu ayırmanıza gerek kalmaz. Tüm düzenlemeleri ve temizliği bir gün içerisinde bitirebilirsiniz. Hatta planlı bir şekilde uygulandığında size fazladan zaman bile kalabilir.

DAHA TEMİZ VE DÜZENLİ BİR İNSAN OLABİLİRSİNİZ

Kimse darmadağın olmuş küçük bir odanın içinde rahat edemez. Bu yüzden günlük temizlik alışkanlığını muhtemelen ister istemez kazanırsınız.

EVİNİZ ASLINDA SANDIĞINIZDAN DAHA TEMİZDİR

Eğer temizlikle biraz olsun ilgileniyorsanız, büyük ihtimalle eviniz çoktan düzgün bir haldedir. Toparlayacağınız ve temizleyeceğiniz alan daha az olduğu için her durumda eviniz diğer evlere kıyasla daha düzenli gözükür.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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