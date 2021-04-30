Küçük ev aletleri sektörüne destek mesajı

Bakan Varank, küçük ev aletleri üreticilerine ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Varank, “Nasıl ki beyaz eşyada Avrupa’nın bir, dünyanın iki numarası isek küçük ev aletlerinde de bunu başarmamızın önünde hiçbir engel yok” şeklinde konuştu. Salgın sürecinde dünyada tedarik zincirlerinde büyük değişimler yaşandığını kaydeden Varank, “Batı, üretimde kendine yeni ve güvenilir ortaklar arıyor. Türkiye, hem üretim altyapısı hem jeopolitik konumu hem de salgında ortaya koyduğu üretim başarısıyla bu anlamda en büyük adaylardan bir tanesi. Uzak Doğu’yla karşılaştırdığımızda çok büyük avantajlarımız var” dedi.