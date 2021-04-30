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Ekonomi Küçük ev aletleri sektörüne destek mesajı
Ekonomi

Küçük ev aletleri sektörüne destek mesajı

Küçük ev aletleri üreticisi Sinbo’nun Avcılar’daki üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Şu anda yatırım iştahı hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek. Martta düzenlediğimiz teşvik belgelerinde Türkiye’nin rekorunu kırdık. Anadolu’nun her tarafından yeni yatırımların başladığını görüyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 21:37:00 -
Küçük ev aletleri sektörüne destek mesajı

Bakan Varank, küçük ev aletleri üreticilerine ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Varank, “Nasıl ki beyaz eşyada Avrupa’nın bir, dünyanın iki numarası isek küçük ev aletlerinde de bunu başarmamızın önünde hiçbir engel yok” şeklinde konuştu. Salgın sürecinde dünyada tedarik zincirlerinde büyük değişimler yaşandığını kaydeden Varank, “Batı, üretimde kendine yeni ve güvenilir ortaklar arıyor. Türkiye, hem üretim altyapısı hem jeopolitik konumu hem de salgında ortaya koyduğu üretim başarısıyla bu anlamda en büyük adaylardan bir tanesi. Uzak Doğu’yla karşılaştırdığımızda çok büyük avantajlarımız var” dedi.

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