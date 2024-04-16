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Siyaset Küçük enişte Filistin'e gidecekti ondan da çark etmiş!
Siyaset

Küçük enişte Filistin'e gidecekti ondan da çark etmiş!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:48:00 - 2024-04-16 17:58:38

7 Ekim'den beri tüm konuşmalarında mücahid Hamas'ı "terör örgütü" olmakla itham eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kasım ayında "Filistin'e gideceğiz" açıklaması yapmıştı. Aradan geçen 5 aydan sonra bir açıklamada daha bulunan Özel, "Şu an Filistin'e gidemiyoruz" dedi.

Özel, ümmetin izzetini ayakta tutan mücahid Hamas için bugüne kadar "terör örgütü" dedi.

CHP Genel Başkanı, TBMM kürsüsü de dahil olmak üzere birçok yerdeki konuşmasında Hamas'ı ve askeri kolu Kassam Tugayları'nı "terörist" olmakla itham etti. Özel buna karşın İsrail için "terör saldırısı yapıyorlar" demek yerine, "orantısız güç" kullanıyorlar ifadelerini kullanmayı tercih etti.

Özgür Özel Kasım ayında ise "Filistin'e gideceğiz" açıklaması yaptı.

Özel, 21 Kasım'daki CHP Grup toplantısında, "Gazze’de elektrikleri kesilen bir hastanede kuvezde tıkanarak hayatlarını kaybettiler. Bu kadar büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründüler. 95’te suçtular sonra Srebrenitsa için yıllar sonra savaş suçu dediler. Bugün yapılması gereken yarın timsah gözyaşları dökmek yerine Filistin’deki çocuklara ve Filistin’e sahip çıkmaktır. Arkadaşlarımız çalışıyor, gerekli diplomatik girişimleri başlattılar, Filistin'e gideceğiz." diye konuştu.

Çark etti!

Aradan geçen 5 aydan sonra yine partisinin Grup toplantısında konuşan Özel, 15 Nisan’da Filistin’e gitmek için hazırlıklarının tamamlandığını iddia etti. Sözlerinin devamında ise İran ve İsrail arasında yaşanan saldırılardan sonra bu ziyareti ertelediklerini söyledi.
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Özgür Özel bir yandan Filistin halkının özgürlüğü için savaşan Hamas'a "terör örgütü" derken diğer yandan da Türk solunun Filistin davasına sahip çıktığını söylemekten geri durmadı. Özel, "Bize düşen 3. Genel Başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit’in Rahmetli Yaser Arafat ile kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır" şeklinde riyakar ifadeler kullandı.

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