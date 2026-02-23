  • İSTANBUL
Küçük davulcular yüzleri güldürdü
Küçük davulcular yüzleri güldürdü

Sarıgöl’de ilkokul öğrencileri sınıftan sokağa çıkarak ramazan manileri söyledi. Öğrencilerin vatandaşlardan topladıkları bahşişlerle ihtiyaç sahipleri için koli hazırlayacağı öğrenildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi’nde bulunan Saim Yurttaş İlkokulu öğrencileri, geleneksel Ramazan davulculuğunu yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Minik öğrenciler önce okul sınıflarında, ardından mahalle sokaklarında davul çalıp mani söyleyerek Ramazan coşkusunu yaşattı.

Kızılçukur Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, davul çalarak esnaf ve kahvehaneleri ziyaret etti. Mahalle eczanesi, pideci, bakkal, fırın ve kahvehanelere giden öğrenciler, söyledikleri Ramazan manileriyle vatandaşlardan büyük alkış aldı. Esnaf ve mahalle sakinleri, öğrencileri ve etkinliği hazırlayan öğretmenlerini tebrik etti.

2-A Sınıfı öğretmeni Hatice Sarıer, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl 2-A Sınıfı öğrencileri olarak Ramazan etkinliği hazırladık. Öğrenciler Ramazan davulcusu olup her biri bir mani ezberledi. Sınıfları dolaşıp arkadaşlarına davul çalıp manilerini okuyarak bahşiş topladılar. Daha sonra köy içinde bulunan kahve, eczane, pideci, bakkal ve fırına giderek orada da manilerini söylediler. Bu etkinlik hem okulda hem de köyde büyük ilgi topladı" dedi.

Toplanan bahşişlerin bir kısmının öğrenciler arasında paylaştırılacağını, bir kısmıyla ise ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolisi hazırlanacağını belirten Sarıer, "Bu duruma en çok çocuklar sevindi" ifadelerini kullandı.

