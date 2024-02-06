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Yaşam Küçük çocuk yola fırladı! Kurye ölümden döndü
Yaşam

Küçük çocuk yola fırladı! Kurye ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-02-06 23:31:00 -

Çocuğa çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücü, motosikleti devrilince yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aniden yola fırlayan çocuğa çarpmamak için motosikleti deviren sürücünün yardımına ilk olarak yola fırlayan çocuk koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun yaralanan sürücünün yanından bir an olsun ayrılmadığı gözlendi.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 6522 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Demircan’ın kullandığı 34 HAF 499 plakalı motosiklet, aniden yola fırlayan çocuğa çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı anda devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Demircan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yaptırdı, ilk yardımına koştu

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosikletin devrilmesiyle yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk koşan yola fırlayarak kazaya sebep olan çocuk oldu. Küçük çocuk, yaralı sürücünün başının altına elini koyarak kucakladığı ve bir an olsun yanından ayrılmadığı görüldü.

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