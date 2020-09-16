Küçük çocuk annesinin gözleri önünde feci şekilde can verdi
Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk, annesinin gözleri önünde kamyon altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Bursa'da bir anne 7 yaşındaki çocuğunun feci ölümüne tanıklık etti.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, annesiyle birlikte otobüsten inen 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yıldırım, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada kamyon altında kaldı.
Annesinin gözleri önünde can verdi
49 yaşındaki A.A. isimli sürücünün kullandığı kamyon altında kalan minik kız, annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan küçük kızın olay yerinde hayatını kaybetmesine neden olan kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.