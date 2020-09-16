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Yerel Küçük çocuk annesinin gözleri önünde feci şekilde can verdi
Yerel

Küçük çocuk annesinin gözleri önünde feci şekilde can verdi

Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk, annesinin gözleri önünde kamyon altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:29:00 -
Küçük çocuk annesinin gözleri önünde feci şekilde can verdi

Bursa'da bir anne 7 yaşındaki çocuğunun feci ölümüne tanıklık etti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, annesiyle birlikte otobüsten inen 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yıldırım, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada kamyon altında kaldı.

Annesinin gözleri önünde can verdi

49 yaşındaki A.A. isimli sürücünün kullandığı kamyon altında kalan minik kız, annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan küçük kızın olay yerinde hayatını kaybetmesine neden olan kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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