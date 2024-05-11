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Sosyal Medya Küçük çocuğun acı biber deneyimi! Acının tatlı görüntüsü
Sosyal Medya

Küçük çocuğun acı biber deneyimi! Acının tatlı görüntüsü

Yeniakit Publisher
2024-05-11 15:47:54 - 2024-05-11 15:47:53

Sosyal medyada viral olan videoda, küçük çocuğun acı biber deneyimi izleyicileri güldürdü.

Videoda henüz çok küçük yaşta olan bir çocuğun aldığı biberi yemesi ve ardından annesinden su istemesi izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Videonun yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları çocuğun masum ve komik tepkilerine bayıldı. Birçok kişi çocuğun videoda ki bu sevimli tavırlarına kapılarak videoyu paylaştı.

Kısa sürede milyonlarca izlenme alan video, sosyal medyada viral oldu.

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