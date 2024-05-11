Küçük çocuğun acı biber deneyimi! Acının tatlı görüntüsü

Videoda henüz çok küçük yaşta olan bir çocuğun aldığı biberi yemesi ve ardından annesinden su istemesi izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Videonun yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları çocuğun masum ve komik tepkilerine bayıldı. Birçok kişi çocuğun videoda ki bu sevimli tavırlarına kapılarak videoyu paylaştı.

Kısa sürede milyonlarca izlenme alan video, sosyal medyada viral oldu.