Küçük bir ihmalle hayatı karardı! 20 milyonluk tazminat davası açtı!

Kütahya'da yaşayan iş insanı Tahsin Aydın, evli ve 2 çocuk babası. 2019'da bel fıtığı teşhisi koyulan Aydın, özel hastanede ameliyat oldu ve bir süre sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası vücudunun farklı bölgelerinde enfeksiyonlar oluşan Aydın, yürüme güçlüğü çekmeye başladı. 4 farklı hastanede ilaçlı tedavi gören 65 yaşındaki adam, bir türlü sağlığına kavuşamadı.

YÜZDE 69,9 ORANINDA ENGELLİ TEŞHİSİ ALDI

Omuriliğinde oluşan enfeksiyon sonrası hayati riski ortaya çıkan Tahsin Aydın, geçen yılın kasım ayında Ankara’da bir ameliyat daha oldu. Belindeki platinlerin çıkarılması için girdiği operasyonda, Aydın’ın belinde 3 farklı gazlı bez olduğu tespit edildi. Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’nde kontrolden geçen Aydın’a yüzde 69,9 oranında engelli teşhisi koyuldu.

Unutulan gazlı bezlerin 4 yıldır hayatını zorlaştırdığını, yürüme güçlüğünün yanı sıra çok büyük sancılar ve ağrılar çektiğini ifade eden Tahsin Aydın, avukatları aracılığıyla Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na özel hastane ve operasyonu yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 20 milyon liralık tazminat davası açtı.



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'BİR ŞEYİN YOK, HEP YÜRÜ'

Gazlı bezler telli olmadığı için çekilen MR’larda görünmediğini ve bu nedenle 4 yıldır acılar çektiğini dile getiren Aydın, “2019 senesinde Kütahya'da özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı oldum. Bu ameliyat başarısız bir ameliyat olmuş. Vücudumda enfeksiyonlar devam etti ve devamlı ben aynı hastaneye geldim, gittim. Doktor bey her geldiğimde, ‘Bir şeyin yok, hep yürü’ dedi." sözlerini kullandı.

Yaşadığı sorunları dile getiren Aydın, "Daha sonra bu iltihap nedeniyle apse, enfeksiyon oluşmuş. Beyin ve omuriliği komple sarmış ve beyin sapından 35 santim ensem kesildi, oradan ameliyat oldum. 1 ay sonra şant takıldı ve rahatsızlığım devam etti, bir türlü iyileşemedim. Bursa'da yine özel bir hastanenin doktorunun enfeksiyon tedavisi 13 ay boyunca devam etti. Her gün eve hemşire geldi, damar yolundan bize ilaç enjekte etti. Bu süreçte rahatsızlığımızın ne olduğunu da belirlenemedi. Ankara’da gittiğim bir doktor, belimdeki platinlerin çıkartılması gerektiğini ancak ameliyatın çok riskli olduğunu, felç kalabileceğimi söyledi. Ben riske rağmen ameliyatı olmaya karar verdim." açıklamasında bulundu.

Gazlı bezlerden kurtulan Tahsin Aydın, hala yürümekte güçlük çektiğini dile getirerek şu sözleri kullandı:

"Doktor bizim ameliyatı yaparken belimde 3 tane de gazlı bez tespit etmiş, ameliyat videolarında da net olarak görünüyor. Bezleri de çıkarttı. Çok şükür şu an enfeksiyon kurudu ama vücudumdaki rahatsızlıklar devam ediyor. Tabii bu rahatsızlıklar benim bağırsakları ve diğer yerleri bozmuş. Şu an hala yürümekte de güçlü çekiyorum. Uzun süre ayakta kalamıyorum. Bu gazlı bezin bazılarının içinde bir tel oluyormuş. O tel, MR'da gözüküyormuş. Bana o da kullanılmamış. O bezle kullanılmayınca MR’da gözükmüyor. Yani gözükseydi belki bu kadar ameliyat ve rahatsızlık geçirmezdim. Sonra doktorlar ameliyata giderken o bezleri sayarmış. Ameliyattan sonra bezler de sayılırmış. Demek ki o da yapılmamış, o bezleri de saymamışlar. İçimde bezler 4 yıl boyunca kalmış ve enfeksiyon yapmış.”

HASTANE DURUMA İLGİSİZ KALDI

Avukat Kerem Sülün, Tahsin Aydın’ın yaklaşık 4 yıllık süreçte yaşadığı tüm sıkıntıların belinde unutulan gazlı bezlerden kaynaklı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Savcılığa suç duyurusunun yanı sıra tazminat davası da açtıklarını ifade eden Avukat Sülün, “Hukuki işlemlere başlamadan önce karşı tarafla görüşmek istedik ama gerek hastane gerekse hekim ve ekibi çok ilgisiz kaldılar. Müvekkilin yaralarını sarmak için hiçbir girişimde bulunmadılar. Tabii biz de avukat olarak gerek Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk, gerekse tazminat boyutunda hukuki sürecimizi başlattık. Yaşanan bu hadise, müvekkil nezdinde çok büyük yaralar açmıştır” diye konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Avukat Emirhan Bilgen de unutulan gazlı bezlerin yol açtığı problemlere ilişkin Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’nden de heyet raporu alındığını belirterek, “Yüzde 69,9 oranında engelli teşhisi konuluyor. Sonrasında biz avukatlar olarak hukuki süreci başlattık. Buna ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma için dilekçelerimizi, delillerimizi ve eklerimizi sunduk. Müvekkilimizin acılarını bir nebze de olsa dindirmek amacıyla da hem maddi hem manevi tazminat davalarımızın da sürecini başlattık” dedi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatırken, hastane yönetimi konunun yargıda olduğunu belirtilerek açıklama yapmadı.