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Medya Kübra Par'dan seçimlerle ilgili flaş kulis! Böyle duyurdu
Medya

Kübra Par'dan seçimlerle ilgili flaş kulis! Böyle duyurdu

Habertürk yazarı Kübra Par, seçimin erteleneceğine dair yaygın kanaat olduğu halde bir gazeteci olarak tarih açıklamanın risklerinin farkında olduğunu, fakat hem AK Parti hem de MHP kaynaklarının şu anki ağırlıklı eğiliminin 14 Mayıs tarihini doğruladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 12:46:00 -
Kübra Par'dan seçimlerle ilgili flaş kulis! Böyle duyurdu

Habertürk yazarı Kübra Par, seçimin erteleneceğine dair yaygın kanaat olduğu halde bir gazeteci olarak tarih açıklamanın risklerinin farkında olduğunu, fakat hem AK Parti hem de MHP kaynaklarının şu anki ağırlıklı eğiliminin 14 Mayıs tarihini doğruladığını belirtti. Par, şunları kaydetti:

"Depremin ardından "Seçim ertelenecek mi?" sorusu gündemde. Muhalefet partileri bunun Anayasa’ya aykırı olacağına dair üst üste açıklamalar yapıyor.

Hatta kimi siyasetçiler erteleme kararı kesin zannederek eleştiri üzerine eleştiri yapıyor.

Oysa Cumhur İttifakı’nın böyle bir niyeti yok.

Bırakın 18 Haziran’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana.

Önceki gün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede de aynı eğilim ortaya çıkmış.

18 Haziran’a bırakılmamasının arkasında ise bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızla toparlanma konusunda duyduğu öz güven ve aday belirleyemeyen muhalefeti hazırlıksız yakalama niyeti yatıyor olabilir.

OHAL 7 Mayıs’a kadar sürecek. O zamana kadar bölgedeki acil yaraların sarılması, devlet şefkatinin yansıtılması, maddi kayıpların telafisi ve şehirlere belli bir düzen getirilmesi için çalışacaklarmış.

Seçimin erteleneceğine dair yaygın kanaat olduğu halde bir gazeteci olarak tarih açıklamanın risklerinin farkındayım fakat hem AK Parti hem de MHP kaynakları şu anki ağırlıklı eğilimin 14 Mayıs olduğunu doğruluyor.

Millet İttifakı normal şartlarda bu hafta adayını açıklayacaktı.

Adayın kim olacağı, daha doğrusu Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı CHP ve İYİ Parti arasında çözülemeyen bir düğüme dönüşmüştü.

Deprem felaketi doğal olarak sürecin ertelenmesine yol açtı.

Hazırlıksız yakalanmak istemiyorlarsa bir yandan depremzedelere yardım ederken diğer yandan da aday belirleme sürecini hızlandırmalılar.

Seçim ertelenecek diye zaman kaybederlerse bir sabah ansızın sandık haberiyle uyanabilirler."

 

 

 

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