Kübra Par'dan flaş "AK Parti" iddiası! "Bu olursa sakın şaşırmayın" deyip bombayı patlattı

Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti ile ilgili son kulis bilgilerini köşesine taşıdı.

"Bakanların en azından bir bölümünü milletvekili listelerinde görürsek şaşırmayalım" ifadelerini kullanan Par, özetle şunları kaydetti:

"Fuat Oktay, Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu, Vahit Kirişçi ve Murat Kurum gibi isimlerin depremden etkilenen illerden milletvekili adayı olması AK Parti açısından avantajlı bir formül. Zira Hatay ve Diyarbakır hariç bu şehirler AK Parti seçmeninin yoğun olduğu yerler. (...)

Kimlerin listeye alınacağına ilişkin son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek fakat bakanların en azından bir bölümünü milletvekili listelerinde görürsek şaşırmayalım."

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