Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"
Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinden kışkırtıcı bir yazı kaleme aldı. Par, Destici'nin 'Kıymetimi bilin yoksa yanınızda kalmayabilirim' mesajı verdiğini iddia etti.
Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinden kışkırtıcı bir yazı kaleme aldı. Par, Destici'nin 'Kıymetimi bilin yoksa yanınızda kalmayabilirim' mesajı verdiğini iddia etti.