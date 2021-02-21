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Gündem Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"
Gündem

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinden kışkırtıcı bir yazı kaleme aldı. Par, Destici'nin 'Kıymetimi bilin yoksa yanınızda kalmayabilirim' mesajı verdiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 23:56:00 -
Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinden kışkırtıcı bir yazı kaleme aldı. Par, Destici'nin 'Kıymetimi bilin yoksa yanınızda kalmayabilirim' mesajı verdiğini iddia etti.

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