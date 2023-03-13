Kübra Par'dan Bay Kemal'e 'kötü' haber! Böyle duyurdu
Habertürk yazarı Kübra Par, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemeyen veya 6’lı Masa’nın geçen hafta yaşadığı krizden rahatsız olanların Muharrem İnce'nin Memleket Partisi’ne yöneldiğini belirtti.
Habertürk yazarı Kübra Par, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemeyen veya 6’lı Masa’nın geçen hafta yaşadığı krizden rahatsız olanların Muharrem İnce'nin Memleket Partisi’ne yöneldiğini belirtti.
Par, "Memleket Partisi son düzlükte atağa geçmiş görünüyor" ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:
"İnce’nin sivri çıkışları, dans etmesi, deprem bölgesine erkenden gidip sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanarak açıklamalar yapması kendisine dönük ilgiyi artırdı.
Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemeyen veya 6’lı Masa’nın geçen hafta yaşadığı krizden rahatsız olanlar Memleket Partisi’ne yöneldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP-HDP yakınlaşmasını olumlu karşılamayan seküler Atatürkçü seçmeni de bu listeye eklemek gerekir.
Yani kuruluşunun ardından parti içi krizlerle gündeme gelen, büyük bir ivme yakalayamayan, muhalefetin oylarını bölmekle suçlanan, son olarak Zafer Partisi ile kurduğu İttifak’tan da ayrılan Memleket Partisi son düzlükte atağa geçmiş görünüyor. (...)"