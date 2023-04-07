Kübra Par'a çok büyük şok! Resmen apışıp kalacak

AK Partili Mücahit Birinci, "Benim gibi her seferinde hakikatin nerede olduğunu sorgulayanları, müstakil duranları 9 köyden birden kovuyorlar" diyerek "tarafsız gazeteci" ayaklarına yatan HaberTürk yazarı Kübra Par'a efsane bir kapak yaptı. Birinci, "Masa kırıldığı zamanki yayınlarınızda, 'Siyaseti inşa ediyoruz' sözünüzün bedeli bu" dedi.

Birinci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset inşası iddiasında olan birine karşı, siyasi tepkilerin verilmesi doğal. Mesleğiniz ile ilgili bir iddianız olsaydı, tasvir ettiğiniz manzara ile karşılaşmayacağınızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.



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