Kübra Par seçim tahminini açıkladı! Erdoğan’ın...

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzaladığını hatırlatarak, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kıran kırana bir mücadele izleyeceğiz. Fakat iş bu noktaya geldiği halde birileri hâlâ Erdoğan'ın adaylığı meselesini tartışmaya devam ediyor" dedi.

Erdoğan'ın adaylığının iptal edilmesi durumunda en küskün seçmenin bile Cumhur İttifakı'na oy verebileceğini kaydeden Par, "(...) Erdoğan’ın (...) seçim kazanma konusunda sıra dışı bir tecrübesi var. Deprem nedeniyle siyasi polemiklerden ve karşılıklı sert suçlamalardan uzak sakin bir kampanya dönemi geçirecek olmamız demokrasi adına sevindirici bir gelişme. (...)" ifadelerini kullandı.



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