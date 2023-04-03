Kübra Par şaşkına çevirdi! Biraz yavaş dön hanım abla

Seccadeye basmış halde poz veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu önceki gün sert sözlerle eleştiren Kübra Par, bugünkü yazısında ise çark etti.

Kılıçdaroğlu'nun "ne kadar pişman olduğunu(!)" izhar eden zevahiri kurtarmaya yönelik açıklamasına kanan Par, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Neyse ki Kemal Bey (...) iki ayrı açıklama yaparak üzgün olduğunu samimiyetle dile getirdi.

Keşke ertesi günü hiç beklemeden olayın yaşandığı akşam bu açıklamayı yapsaydı.

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Küçük bir gecikmeyle de olsa en doğru tavrı sergiledi."