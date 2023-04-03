  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kübra Par şaşkına çevirdi! Biraz yavaş dön hanım abla
Medya

Kübra Par şaşkına çevirdi! Biraz yavaş dön hanım abla

Yeniakit Publisher
2023-04-03 13:49:00 - 2023-04-03 23:17:14
Kübra Par şaşkına çevirdi! Biraz yavaş dön hanım abla

Seccadeye basmış halde poz veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu önceki gün sert sözlerle eleştiren Kübra Par, bugünkü yazısında ise çark etti.

 

Seccadeye basmış halde poz veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu önceki gün sert sözlerle eleştiren Kübra Par, bugünkü yazısında ise çark etti. 

Kılıçdaroğlu'nun "ne kadar pişman olduğunu(!)" izhar eden zevahiri kurtarmaya yönelik açıklamasına kanan Par, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

 "Neyse ki Kemal Bey (...) iki ayrı açıklama yaparak üzgün olduğunu samimiyetle dile getirdi.

Keşke ertesi günü hiç beklemeden olayın yaşandığı akşam bu açıklamayı yapsaydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küçük bir gecikmeyle de olsa en doğru tavrı sergiledi."

 

Ahmet Hakan'ın yengesi coştu! Sakın tutmayın Kübra bacıyı
Ahmet Hakan'ın yengesi coştu! Sakın tutmayın Kübra bacıyı

Medya

Ahmet Hakan'ın yengesi coştu! Sakın tutmayın Kübra bacıyı

Kübra Par'dan TOKİ itirafı! 'O zaman bravo'
Kübra Par'dan TOKİ itirafı! 'O zaman bravo'

Gündem

Kübra Par'dan TOKİ itirafı! 'O zaman bravo'

O gelişme, Kübra Par'ı resmen çıldırttı
O gelişme, Kübra Par'ı resmen çıldırttı

Medya

O gelişme, Kübra Par'ı resmen çıldırttı

Böyle bir terbiyesizliği kim yapar! Tabi ki Kübra Par
Böyle bir terbiyesizliği kim yapar! Tabi ki Kübra Par

Gündem

Böyle bir terbiyesizliği kim yapar! Tabi ki Kübra Par

Kübra Par susturmaya çalışmıştı! Hilmi Daşdemir neler yaşandığını anlattı
Kübra Par susturmaya çalışmıştı! Hilmi Daşdemir neler yaşandığını anlattı

Gündem

Kübra Par susturmaya çalışmıştı! Hilmi Daşdemir neler yaşandığını anlattı

Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti
Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti

Medya

Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nu fena madara etti

 

 

 

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğruya Doğru

Kübra Abla bariz şekilde Muhalefeti destekliyor saklama gereği bile hissetmiyor.

eyüp

saman alevi gibi parladın fakat sonunda kılıçtaroğluna hak verdin değiştimi bişey yok çünkü kırk yamuk bir doğru etmez de ondan oy için nice fırıldak döndüren ta abd ve ab de yardım ve danışman alan
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23