Kübra Par fena tutuştu! Bu da sana dert oldu öyle mi

Habertürk yazarı Kübra Par, "muhafazakâr(!)" partilerin seçimlere CHP listelerinden girme kararının, Millet İttifakı’nın toplamda sağ muhafazakâr seçmenden alacağı oyları azaltacağını belirtti.

Söz konusu durumun kendisini "derinden üzdüğü" her halinden belli olan Par, "AK Parti’nin bu gelişmeyi sevinçle karşılayacağı şüphesiz" ifadelerini kullanarak, muhalefete "Aman aklınızı başınıza alın" mesajı vermeyi de ihmal etmedi.

Par, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Muhafazakâr partilerin kendi imajı bir yana CHP listelerinden girme kararı Millet İttifakı’nın toplamda sağ muhafazakâr seçmenden alacağı oyları da azaltacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca CHP içinde ve tabanında rahatsızlık yaratacaktır.

AK Parti kökenli olmaları nedeniyle DEVA ve Gelecek’ten hazzetmeyen CHP’li seçmen onların adaylarına oy vermeyi içine sindiremeyebilir.

Ve bu durum Memleket Partisi’ne yönelişi artırabilir.

Sözün özü; varlıklarını Meclis’te sürdürebilmek adına aldıkları bu karar büyük resimde hem 4 sağ partiye hem de ittifakın tümüne zarar verebilir.

AK Parti’nin bu gelişmeyi sevinçle karşılayacağı şüphesiz…"