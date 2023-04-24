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Gündem Kübra Par, canlı yayında Kurtulmuş'a sordu: Kaybetmeye hazır mısınız?
Gündem

Kübra Par, canlı yayında Kurtulmuş'a sordu: Kaybetmeye hazır mısınız?

Yeniakit Publisher
2023-04-24 22:36:00 -

Habertürk'te canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a canlı yayında 'Kaybetmeye hazır mısınız? Sandıkta yenilirseniz Türkiye demokratik bir olgunlukla bu geçiş sürecini tamamlayabilir mi?" sorusu soruldu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Canlı yayında "Kaybetmeye hazır mısınız? Sandıkta yenilirseniz Türkiye demokratik bir olgunlukla bu geçiş sürecini tamamlayabilir mi?" diye sorulan Kurtulmuş, "Bu soruyu aslında başkalarına sormanız lazım. Biz demokrasiyi içselleştirerek, demokrasi konusunda kavgaları vere vere bugünlere kadar milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcileriyiz." dedi.

"Bu mücadeleyi biz verdik"

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: "Yeri geldi rahmetli Menderes darağacında asıldı, yeri geldi rahmetli Özal 'Çankaya'nın düşmanı' dendi. Türkiye'de iktidar partileri, ana muhalefet partisi kapatıldı. 27 Nisan muhtırasını bir cümle ile geçiyoruz ama o günün e-muhtırayı verenler telefonları kapatıp, kaçtı gitti. Ta ki hükümet net karşılarında durdu, o zaman Genelkurmay, Başbakanlık'la irtibata geçti. Bu mücadeleyi biz verdik, Türkiye'nin milli siyaset geleneği verdi.

"Milletin üstüne tek bir söz söylemedik"

Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var, biz kefenlerimizi giydik, siyaset yaptık. Tarihsel bir hesaplaşmanın içine girmek istemem. 27 Mayıs, 28 Şubat, 27 Nisan'ın üstündeki örtüyü açtığınız zaman antidemokratik güçlerin kimler olduğu, Cumhuriyet mitinglerinde orduyu kimin göreve çağırdığı ayan beyan ortadadır. Milletin üstünde bir tek söz söylemedik, bundan sonra da söylemeyiz. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın. O karara saygılıyız."
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