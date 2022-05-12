Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’’de yayımlandı. Resmi Gazete atama kararına göre, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne atanırken, Afyonkarahisar Valiliğine ise Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi. Peki Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’ın hayatı

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı,Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevini de yapan Kübra Güran Yiğitbaşı 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararına göre Afyonkarahiisar Valiliğine atandı. Yiğitbaşı evli ve 3 çocuk annesidir.