Kübra Ece nasıl öldü, neden öldü? Kübra Ece intihar mı etti, cinayete kurban mı gitti?

TRT 1 ‘de yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ece'den acı Haber geldi. Genç yarışmacının 4. kattan düşüp hayatını kaybetti. TRT 1’de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen Kübra Ece’den acı haber geldi. Kübra Ece 4. katan düşerek hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kübra Ece kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki Kübra Ece nasıl öldü? Kübra Ece neden öldü? Kübra Ece intihar mı etti, cinayete kurban mı gitti?

Kübra Ece nasıl öldü?

İstanbul Avcılar’da gerçekleşen olayda, TRT 1’de yayınlanan bir yarışma programı ile ünlenen Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde 4. kattan düştü. Ece’nin aşağıya düştüğü gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları uzaklaştırarak önlem aldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinden yapılan Kübra Ece, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnceleme yapan ekipler, olay sırasında evde bulunan M.Ö., M.E.Ş., M.E.Ş., A.Ç., M.A.Ş.,H.A ve yabancı uyruklu L.M.R.C. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette alınan ilk ifadelerde, Kübra Ece’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.Ş. ile kıskançlıktan dolayı tartıştıkları ve sinirlenerek atladığını söylendiği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

İddialara göre Ece’nin eski erkek arkadaşı M.E.Ş’nin Brezilyalı bir kadınla yeni bir ilişkiye başladığını öğrenince sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Kübra Ece Kimdir?

Kübra Ece katıldığı yarışma programında hayatıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım."