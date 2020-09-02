  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Küba'nın başkenti Havana'da sıkı karantina tedbirleri uygulanacak
Aktüel

Küba'nın başkenti Havana'da sıkı karantina tedbirleri uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-02 01:45:23 -
Küba'nın başkenti Havana'da sıkı karantina tedbirleri uygulanacak

ANKARA (AA) - Karayiplerde bir ada ülkesi Küba'nın başkenti Havana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı 15 Eylül'e kadar sıkı karantina önlemleri kararı alındı.

Küba basınında çıkan habere göre, son haftalarda başkentte virüsün artması üzerine bir dizi kısıtlayıcı önlemleri devreye alan hükümet, 15 Eylül'e kadar Havana geneli sıkı karantina ilan etti. Alınan önlemler kapsamında, tüm ticari faaliyetler sınırlandırılacak, özel araçlar 05.00-19.00 saatlerinde trafiğe çıkabilecek.

Ayrıca, Havana'da uygulanacak mesai saatleri de hafta içi 09.00- 16.00, pazar günleri ise 09.00-13.30 olarak belirlendi.

Sadece gıda ve hijyen ürünlerinin satışına izin verileceği başkentte, giriş ve çıkışların denetlenmesi için 12 kontrol noktası kurulacak.

Küba'da ilk Kovid-19 vakasının 12 Mart’ta, virüse bağlı ilk ölümün ise 18 Mart'ta görülmesinden bu yana Havana'daki en sıkı karantina tedbirleri uygulanacak.

Nüfusu 12 milyona yaklaşan Küba'da 95 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, şu ana kadar 4 bin 65 kişide görüldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı

DHKP-C sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. Atay’ın sald..
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle is..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı