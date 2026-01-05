Küba'dan dünyayı ayağa kaldıran "devlet terörizmi" suçlaması!
Küba hükümeti, ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahale sırasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini resmen açıklayarak ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan etti. 5-6 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan yas kararı, 3 Ocak gecesi Caracas’ta düzenlenen "Güney Mızrağı" operasyonunda yaşanan can kayıplarının ardından geldi.
Küba basını, Kübalı asker ve polislerin, ABD'nin müdahalede bulunduğu akşam Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda yürütülen bir görev kapsamında Venezuela'da olduğunu duyurdu. Açıklamada, ABD'nin, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında görevdeki 32 asker ve polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. Küba hükümeti, hayatını kaybeden asker ve polisler için iki gün yas ilan etti.
