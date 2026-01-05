  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

İran barut fıçısı! Can kaybı artıyor: 18 ölü, yüzlerce tutuklu

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Erdoğan Muhammed bin Selman'la görüştü

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Sebep sadece petrol değil Maduro Siyonizme dur dediği için hedef oldu

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”
Dünya Küba'dan dünyayı ayağa kaldıran "devlet terörizmi" suçlaması!
Dünya

Küba'dan dünyayı ayağa kaldıran "devlet terörizmi" suçlaması!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küba'dan dünyayı ayağa kaldıran "devlet terörizmi" suçlaması!

Küba hükümeti, ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahale sırasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini resmen açıklayarak ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan etti. 5-6 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan yas kararı, 3 Ocak gecesi Caracas’ta düzenlenen "Güney Mızrağı" operasyonunda yaşanan can kayıplarının ardından geldi.

KÜBA, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sırasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini belirterek, ülkede iki gün yas ilan etti.

Küba basını, Kübalı asker ve polislerin, ABD'nin müdahalede bulunduğu akşam Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda yürütülen bir görev kapsamında Venezuela'da olduğunu duyurdu. Açıklamada, ABD'nin, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında görevdeki 32 asker ve polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. Küba hükümeti, hayatını kaybeden asker ve polisler için iki gün yas ilan etti.

Trump'tan Venezuela’da "tek adam" yönetimi sinyali! "Her şeyi biz yöneteceğiz" dedi: Seçimler için kapıyı kapattı, petrol devleri için düğmeye bastı!
Trump'tan Venezuela’da "tek adam" yönetimi sinyali! "Her şeyi biz yöneteceğiz" dedi: Seçimler için kapıyı kapattı, petrol devleri için düğmeye bastı!

Gündem

Trump'tan Venezuela’da "tek adam" yönetimi sinyali! "Her şeyi biz yöneteceğiz" dedi: Seçimler için kapıyı kapattı, petrol devleri için düğmeye bastı!

Venezuela'da yeni dönemden "teslimiyet" sinyali! Maduro'nun yerine atanan Rodriguez'den Beyaz Saray'a: Gelin birlikte çalışalım!
Venezuela'da yeni dönemden "teslimiyet" sinyali! Maduro'nun yerine atanan Rodriguez'den Beyaz Saray'a: Gelin birlikte çalışalım!

Gündem

Venezuela'da yeni dönemden "teslimiyet" sinyali! Maduro'nun yerine atanan Rodriguez'den Beyaz Saray'a: Gelin birlikte çalışalım!

Trump destekçileri arasında "Venezuela" çatlağı! NYT yazdı: Operasyon, Cumhuriyetçileri ikiye böldü!
Trump destekçileri arasında "Venezuela" çatlağı! NYT yazdı: Operasyon, Cumhuriyetçileri ikiye böldü!

Gündem

Trump destekçileri arasında "Venezuela" çatlağı! NYT yazdı: Operasyon, Cumhuriyetçileri ikiye böldü!

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması
Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması

Dünya

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23