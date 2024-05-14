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Dünya Küba'dan dikkat çeken mesaj! 'Filistin devleti kurularak sorun çözülür'
Dünya

Küba'dan dikkat çeken mesaj! 'Filistin devleti kurularak sorun çözülür'

Yeniakit Publisher
2024-05-14 23:39:00 -
Küba'dan dikkat çeken mesaj! 'Filistin devleti kurularak sorun çözülür'

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bir Filistin devletinin kurulması bu çatışmanın tek adil ve kalıcı çözümüdür" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail’in Refah’a saldırılarına tepki gösterdi.

Rodriguez, yaptığı açıklamada, “İsrail’in Refah'a askeri müdahalesi Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini arttırmakta. Bu suçun işlenmesinde ABD hükümetinin suç ortaklığı ile askeri ve lojistik desteğinin payı büyük. Bir Filistin devletinin kurulması bu çatışmanın tek adil ve kalıcı çözümüdür” dedi.

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