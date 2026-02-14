Küba’da rafineri yangını: siyah duman gökyüzünü kapladı
Küba’nın başkenti Havana’daki Nico López Petrol Rafinerisi’nde çıkan yangın, yetkililerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Küba’nın başkenti Havana’daki Nico Lopez Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Havana Körfezi’ndeki rafinerinin depolarından birinde çıkan yangın sonrası yoğun duman yükseldi. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela petrolünün Küba’ya sevkiyatını durdurmaya yönelik açıklamaları sonrası ülkenin enerji arzında sıkıntılar artmıştı.