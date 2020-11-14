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Ekonomi Küba ile denizcilik alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Ekonomi

Küba ile denizcilik alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Küba Cumhuriyeti arasında denizcilik alanında iş birliğinin artırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:29:00 -
Küba ile denizcilik alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, bugün bir araya gelerek, Türkiye ile Küba arasındaki anlaşmaya imza attı. Bakanlıkta imzalanan denizcilik anlaşmasıyla Türkiye ve Küba arasında, deniz taşımacılığı, filo yönetimi, liman inşası ve bakımı, gemi adamı ve liman devlet kontrolü eğitimi, düzenli hat kurulması, gemi inşası ve bakımı, klas kuruluşları arasında iş birliği, deniz kıyı ve çevre koruması, deniz ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması, tecrübe paylaşımı ve denizcilik konularında iş birliğine gidecek. Yapılacak görüşmelerle bu alandaki sorunların çözülmesi için bir platformun oluşturulması dahil, diğer iş birliği mekanizmalarının oluşturulması planlanıyor.

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