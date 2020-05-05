Kuaförler ne zaman açılıyor? Berberlerin açılacağı tarih
Kuaförler hangi gün açılıyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu. Vatandaşlar "Kuaförler ne zaman açılıyor?" , "Berberler hangi gün açılıyor?" , "Güzellik salonlarının açılacağı tarih" konularını araştırıyor. İşte, berberlerin açılacağı tarih.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapalı durumda. Bu nedenle vatandaşlar, kuaförlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konu hakkında müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.
Kuaförler ne zaman açılıyor? Berberlerin açılacağı tarih
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuaförlerin açılacağı tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini duyurdu.