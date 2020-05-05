  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kuaförler ne zaman açılıyor? Berberlerin açılacağı tarih

Kuaförler hangi gün açılıyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu. Vatandaşlar "Kuaförler ne zaman açılıyor?" , "Berberler hangi gün açılıyor?" , "Güzellik salonlarının açılacağı tarih" konularını araştırıyor. İşte, berberlerin açılacağı tarih.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:33:00 -
Kuaförler ne zaman açılıyor? Berberlerin açılacağı tarih

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır kuaförler, berberler ve güzellik salonları kapalı durumda. Bu nedenle vatandaşlar, kuaförlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konu hakkında müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Kuaförler ne zaman açılıyor? Berberlerin açılacağı tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuaförlerin açılacağı tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini duyurdu.

Maske kodu nasıl alınır? | Maske kodu alma yöntemi
Maske kodu nasıl alınır? | Maske kodu alma yöntemi

Gündem

Maske kodu nasıl alınır? | Maske kodu alma yöntemi

Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?
Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?

Gündem

Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Spor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı