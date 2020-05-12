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Aktüel

Kuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Pursaklar Belediyesi, korona virüsle (Covid-19) mücadelede esnaflara destek olmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:51:01 -
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Pursaklar Belediyesi, korona virüsle (Covid-19) mücadelede esnaflara destek olmayı sürdürüyor.


Çin’in Wuhan kentinde korona virüs vakasının görülmesinin ardından Ocak ayında dezenfekte çalışmalarıyla önlemlerini almaya başlayan Pursaklar Belediyesi, 11 Mayıs’tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine destek olmak amacıyla dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin önderliğinde ilçedeki berber ve kuaförlere maske ve hijyen paketi desteğinde bulunuldu.



‘‘Her zaman esnafımızın yanındayız’’


Her zaman esnaf ve zanaatkarın yanında olduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Kuaförlerimizin ve berberlerimizin dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Ayrıca bütün berberlerimize daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesi için bir maske ve hijyen paketi dağıtımını başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve personellerimizle hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımızın hem kendilerini hem de müşterilerini korona virüse karşı korumalarını istiyoruz. İlçemizde hizmet veren esnaflarımıza desteğimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz. 51 günün sonunda besmele ile dükkanlarını açan bay-bayan kuaförlerimiz ve güzellik salonlarımıza helalinden bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.

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