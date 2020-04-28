KTO, KSO ve KTB katkılarıyla "TOBB Nefes Kredisi" seferberliği başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı.

TOBB’un öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilen yeni nefes kredisi ile cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmeler 2020 yılında geri ödeme yapmadan finansa ulaşma imkanına kavuştu.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Başkanı Hüseyin Çevik, KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör tarafından yapılan ortak açıklama ile KOBİ Finansman Projesi “TOBB Nefes Kredisi” hakkında bilgi verildi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Ülke olarak içinden geçtiğimiz Covid-19 pandemisi sürecinden olumsuz etkilenen, iş yerleri geçici olarak kapanan, işleri azalan üyelerimiz oldu. Ülke olarak sağlık alanında en az sayıda can kaybı ile bu salgını atlatmaya çalışırken salgından olumsuz etkilenen üyelerimize biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde yeni bir nefes kredisi çalışması başlatıldı. TOBB’un öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu’nun teminat desteği ile bir özel banka ile protokol imzalanmıştır. Biz de Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası olarak üyelerimizin finans imkanına kavuşmaları amacıyla kaynaklarımızı yeni nefes kredisi çalışmasına sunduk. 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle ilk etapta özel bir banka işbirliğiyle başlayan yeni nefes kredisi projesine önümüzdeki haftalarda kamu bankalarımızın da katılmaları öngörülmektedir. Yeni nefes kredisini üyelerimiz, 2020 yılı ödemesiz olmak üzere 2021’den itibaren 12 eşit taksitte, yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ve firmanın cirosuna göre 50 bin veya 100 bin TL’ye kadar kullanabilecekler. Kredi Garanti Fonu da yüzde 80 oranında kredilere kefalet desteği sağlayacak. Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz üye oldukları odalarımız ve borsamızdan alacakları üyelik belgesi ile koşulsuz şartsız, anlaşmalı banka şubesine başvurabilecekler. Üyelerimiz dijital ekonominin nimetlerinden faydalanarak oda-borsalarımızın sistemlerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler. Bu vesileyle, yeni nefes kredisinin camiamıza hayırlı olmasını diler, kredinin hayata geçirilmesini sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na, işbirliğinden dolayı Kredi Garanti Fonu ve analaşılan bankaya teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

Anlaşmalı banka Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, KOBİ’lerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin bilinciyle, esnafın ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözüm sunmayı öncelikleri arasında gördüklerini, bu amaçla bu amaçla TOBB öncülüğünde yeni bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Gelgör, “Cazip vade ve oranlarıyla geçtiğimiz senelerde KOBİ’lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçirilirken, önceki iki projede de yer alan aynı banka, bu kez de katılımcı banka oldu. TOBB üyelerine destek olmaktan ve bu dar boğazda bir nebze de olsa onlara nefes aldırabilmek adına böyle bir projede yer alan tek banka olmaktan gurur duyuyoruz. Önceki nefes projelerinde olduğu gibi tüm şubelerimiz Konya il ve ilçelerinde odalarımız üyelerine hizmet vereceklerdir” şeklinde konuştu.

İşletmeler nefes kredisinden nasıl faydalanacak

27 Nisan Pazartesi gününden itibaren; TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, anlaşmalı banka üzerinden krediye başvurabilecek. Başvuru için gereken faaliyet belgesi, TOBB’a bağlı oda ve borsaların tamamından online olarak alınabilecek.