KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Elemanı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak. Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalı. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecek.
Müracaatların Başlama Tarihi : 01.02.2022
Son Müracaat Tarihi : 16.02.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 18.02.2022
Sınav Tarihi : 21.02.2022
Değerlendirme Tarihi : 23.02.2022
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