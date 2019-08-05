0553 313 94 23

KTO Karatay Üniversitesi profesör öğretim üyesi alımı yapılacak KTO başvuru şartları

Balıkesir Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalıbölümü olmak üzere profesör öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Başvuru şartı ise, Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında Uzmanlığını almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. Başvurular 5 Ağustos itibari ile başlamış olup başvurular 20 Ağustos tarihinde sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:48
KTO Karatay Üniversitesi profesör öğretim üyesi alımı yapılacak KTO başvuru şartları

Balıkesir Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalıbölümü olmak üzere profesör öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Başvuru şartı ise, Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında Uzmanlığını almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. Başvurular 5 Ağustos itibari ile başlamış olup başvurular 20 Ağustos tarihinde sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları.

KTO Karatay  Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 05.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 20.08.2019

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:48
  1. Balıkesir
  2. KTO Karatay Üniversitesi profesör öğretim üyesi alımı yapılacak
  3. KTO başvuru şartları
  4. KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayet şüphelisi Alman asıllı Lübnan vatandaşı ünlü hiphop şarkıcısına tahliye çıkmadı
    1. Cinayet şüphelisi Alman asıllı Lübnan..
    2. Klarnetiyle karpuz satışını artırdı
    3. Sergen Yalçın’ın Partizan planı
    4. "İnsanların ulaşımı, Jetgiller'deki..
    5. Borsada ağustosun "çok sıcak" geçmesi..
    6. Gaziantep Ticaret Borsası
    7. Vali Masatlı, Çıldır yaylalara çıkan..
    8. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden..
    9. Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıktı!
    10. Ecem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği..
    11. Unsuz, yağsız yumuşacık hafif kek tarifi
    12. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için..
    13. İki kurum arasında çalışma protokolü..
    14. Uzmanlardan tele pazarlamada..
    15. Osmaneli kamp yapacak takımların..
    16. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    17. Şehir merkezinde olta keyfi
    18. Çavuşoğlu Türk büyükelçilerle..
    19. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    20. Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara..
    21. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    22. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    23. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    24. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    25. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    26. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    27. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    28. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    29. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    30. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz