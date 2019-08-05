KTO Karatay Üniversitesi profesör öğretim üyesi alımı yapılacak KTO başvuru şartları

Balıkesir Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalıbölümü olmak üzere profesör öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Başvuru şartı ise, Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında Uzmanlığını almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. Başvurular 5 Ağustos itibari ile başlamış olup başvurular 20 Ağustos tarihinde sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 05.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 20.08.2019