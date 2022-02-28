KTO Karatay Üniversitesi Profesör Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre KTO Karatay Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.



Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi (başlıca eser belirtilmiş haliyle), nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, lisans diplomasının onaylı örneği, yüksek lisans diplomasının onaylı örneği. doktora belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği, profesörlük belgesinin onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmekte.



Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacak. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

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