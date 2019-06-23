KTO Karatay Üniversitesi pilot yetiştirecek

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Pilotaj Bölümü’ne ilk öğrencilerini 2019-2020 akademik yılında alacak. Bölüme ilk yıl 5’i yüzde 100 burslu, 35’i ise ücretli olmak üzere toplamda 40 öğrenci kabul edilecek. KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, havacılık sektörünün gelişmesiyle büyük bir iş gücü açığının ortaya çıktığını kaydederek “Biz de bu gerçeği görüp Pilotaj Bölümü ve Pilot Akademisi açmaya karar verdik. Bölüme ve akademiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onay verildi” değerlendirmesinde bulundu.