KTO Başkanı Gülsoy: Yapay zeka hayatımızın içine yerleşiyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Türkiye Bilişim Derneği (TDB) Kayseri Şubesi işbirliği ile ’Yeni Çağ Yapay Zeka, Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları’ etkinliği düzenlendi. Sektörün marka isimlerinin bir araya getirildiği etkinlikte Mert Çobanov, Damla Dokuzoğlu, Ecehan Yıldırım ile Prof. Dr. Derviş Karaboğa yapay zeka ve yazılım geliştirme konularında deneyimlerini paylaştı.

Kayseri Ticaret Odası, iş dünyasının dijital çağa ayak uydurması için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. KTO ile Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şubesi işbirliğinde ’Yeni Çağ Yapay Zeka Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları’ etkinliği M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Dijital eğitime KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TBD Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım, dernek üyeleri, bilişim sektöründe çalışan yazılımcılar ile çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Gülsoy, yeni dünya düzenine uyum sağlamanın ve hayatta kalmanın yolu, teknolojiyi hayata entegre etmek ve tüketim ihtiyaçlarına duyarlı olmaktan geçtiğini belirterek; “Dünyaya baktığımızda, hızla büyüyen şirketlerin büyük bir çoğunluğunun e-ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz. Biz de özellikle KOBİ’lerimizin e-ihracatta kendilerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. İş hayatında yenilikleri takip etmek, rekabet açısından elzemdir. Sürdürülebilirlik iş hayatında çok önemlidir. Gerekli yenilikleri sağlayamaz, işlerinizi buna göre dizayn etmezseniz yarışın gerisinde kalırsınız. Dünya çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor" dedi. Hayatımızda artık yapay zeka diye bir kavramın olduğuna dikkat çeken Gülsoy; "Biz şu anda yapay zekaya dair okyanusta bir damlayı biliyoruz sadece. Ancak her geçen gün büyüyor, hayatımızın içine yerleşiyor. Teknolojilerin üreticisi değil, tüketicisiyiz. Neden üreticisi olmayalım. Bu teknolojinin üretim ayağına daha çok kafa yormalıyız. Tam da bu noktada gelecek için umut dolu bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünya 2’ncisi oldu. Yerli tasarım başvurusunda dünya ikincisi olduk. İstatistikler yıllardır yakamıza yapışan ’Adamlar yapıyor yahu’ özgüvensizliğinin sonudur. İşte bu söz nedeniyle ülkemizde bir türlü ’Bende yapabilirim’ diyemedi. Gençliğin oluşturma özgüveni yoktu. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında gelen bu ikincilik; özgüveninin nasıl parladığını gösteriyor. Bugün eğer savunma sanayisinden uydu, enerji ve yazılım sektörlerine kadar onlarca alanda gençlerden gelen tasarım başvuruları artıysa, Bunun adı son 10-15 yılda ateşlenen ’Biz de yaparız’ özgüvenidir. İHA’lar, SİHA’lar, uzaya gönderdiğimiz yerli uydu İMECE’nin projesi. Dünya çapında ilgi gören bilgisayar oyunlarından bilimsel tarım yazılımlarına, yapay zekaya kadar yükselen bir Türk gençliği var. Bu ancak işte böyle bir özgüvenle olur arkadaşlar. Geleceğe olan umudun güvencesidir. Biz gençliğimize güveniyoruz” diye konuştu.

"Teknolojinin esiri olmayın, teknolojiyi yönlendirin"

Etkinliğe katılan davetlilere tavsiyelerde bulunan Gülsoy; "Asla teknolojinin esiri olmayın, teknolojiyi yönlendirin. Bugün dünyanın en büyük şirketleri zannedildiği gibi teknoloji şirketleri değil, fikirleri var, hayalleri var ve bu hayalleri, fikirleri başarmak için teknolojiyi kullanıyorlar. Başarılarının asıl sırrı sadece teknolojileri değil iş fikirlerini teknoloji ile birleştirmelerindeki muhteşem uyumdan geçiyor. Unutmayın teknoloji bir araç, önce fikriniz olacak, sadece teknoloji bilmek, üretmek yetmez” diye konuştu.

Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım da; ” Biz bu yola çıkarken Kayseri’nin de teknoloji var olduğunu, Kayseri’nin de iyi bir şeyler yaptığını göstermek istiyorduk. Kayseri teknolojide var, bundan sonra adını daha da çok duyuracak. Bugün yaptıklarımız, yarını etkileyecek. Güzel dönüş sağlayacak. Bunların adımlarını atıyoruz. Bunlar daha başlangıç. Kayseri’nin ismini daha çok duyuracağız" ifadelerini kullandı. Birbirinden değerli konuşmacıların ağırlandığı etkinlikte ilk sırada yer alan Damla Dokuzoğlu, oyun şirketleri için geliştirdiği ve ürün haline getirdiği uygulamasını ve bu uygulamanın alt yapısını anlattı. Ayrıca algoritma geliştirme başlangıcından, şirketleşmeye ve markalaşmaya kadar olan geliştirme süreçlerini katılımcılarla paylaştı. Makine öğrenmesi altyapısı kullanarak dijital ortamlarda oyun oynayanların karakteristiğini çıkaran ve bu karakteristiğe göre oyuncuyu oyunda daha fazla tutmayı sağlayacak aksiyonların alınmasını sağlayan ürünün bir çok oyun firmasında kullanıldığından ve müşterilerinin yüzde 80’inin yurtdışından olduğunu belirtti. Dünyanın en etkili yüz sanatçısı listesine girmeye hak kazanan dijital sanatçı Refik Anadol’un yapay zeka ekibinin lideri olan Mert Çobanov ise; yapay zeka kullanarak nasıl sentetik görseller elde edildiğini ve bu algoritmalar ile sanat eserlerinin nasıl oluşturulduğundan bahsetti. Ayrıca son dönemde oldukça popüler olan Generative AI (Üretken Yapay Zeka) konusunun arka planında çalışan algoritmaları uygulamalı olarak bahsetti. Yapay Zeka Uzmanı olarak görev yapan Ecehan Yıldırım da metaverse, nft ve web3 teknolojileri üzerine konuştu. Metaverse konusunun geleceği, Arttırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ve Karma Gerçeklik (MR) kavramlarından bahsetti. Üzerinde çok tartışma olan NFT ve Metaverse konularında beklentilerin ve geldiğimiz noktanın değerlendirmesini yaptı. Erciyes Üniversitesi’nde doksanlı yıllardan bu tarafa yapay zeka konusunda çalışan ve bu konuda dünyanın en saygın bilim insanları arasına ismini yazdıran Prof. Dr. Derviş Karaboğa ise geliştirdiği dünyada Türkiye’den en çok atıf alan çalışmalardan olan Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması’nı anlattı. Dünyada yapay zekanın başlangıcından geldiği noktaya kadar olan tüm sürecine şahitlik etmiş ve katkı sağlamış bir bilim insanı olarak süreci ve gelişmeyi değerlendirdi. Daha önce dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren, Türkiye’nin en değerli bilim insanı ödülünü alan ve daha bir çok ödüle sahip olan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, bu yılki Akademi Ödülü’ne layık görüldüğü haberini paylaştı.

Etkinliğin sonunda ise TBD Kayseri Başkan Yardımcısı Ömer Çolakoğlu tarafından yönetilen soru cevap paneli gerçekleştirildi. Tüm konuşmacılar salondan toplanan sorulara canlı cevaplar verdi. Hem konuşmacıların, hem katılımcıların, hem de davetlilerin oldukça memnun olduğu etkinlik sonunda konuşmacılar, Erciyes Dağı ve şehir turu ile gezdirildi ve Kayseri’nin yöresel lezzetleri tattırıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Türkiye Bilişim Derneği (TDB) Kayseri Şubesi işbirliği ile ’Yeni Çağ Yapay Zeka, Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları’ etkinliği düzenlendi. Sektörün marka isimlerinin bir araya getirildiği etkinlikte Mert Çobanov, Damla Dokuzoğlu, Ecehan Yıldırım ile Prof. Dr. Derviş Karaboğa yapay zeka ve yazılım geliştirme konularında deneyimlerini paylaştı.

Kayseri Ticaret Odası, iş dünyasının dijital çağa ayak uydurması için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. KTO ile Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şubesi işbirliğinde ’Yeni Çağ Yapay Zeka Yazılım ve Teknoloji Buluşmaları’ etkinliği M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Dijital eğitime KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TBD Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım, dernek üyeleri, bilişim sektöründe çalışan yazılımcılar ile çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Gülsoy, yeni dünya düzenine uyum sağlamanın ve hayatta kalmanın yolu, teknolojiyi hayata entegre etmek ve tüketim ihtiyaçlarına duyarlı olmaktan geçtiğini belirterek; “Dünyaya baktığımızda, hızla büyüyen şirketlerin büyük bir çoğunluğunun e-ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz. Biz de özellikle KOBİ’lerimizin e-ihracatta kendilerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. İş hayatında yenilikleri takip etmek, rekabet açısından elzemdir. Sürdürülebilirlik iş hayatında çok önemlidir. Gerekli yenilikleri sağlayamaz, işlerinizi buna göre dizayn etmezseniz yarışın gerisinde kalırsınız. Dünya çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor" dedi. Hayatımızda artık yapay zeka diye bir kavramın olduğuna dikkat çeken Gülsoy; "Biz şu anda yapay zekaya dair okyanusta bir damlayı biliyoruz sadece. Ancak her geçen gün büyüyor, hayatımızın içine yerleşiyor. Teknolojilerin üreticisi değil, tüketicisiyiz. Neden üreticisi olmayalım. Bu teknolojinin üretim ayağına daha çok kafa yormalıyız. Tam da bu noktada gelecek için umut dolu bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünya 2’ncisi oldu. Yerli tasarım başvurusunda dünya ikincisi olduk. İstatistikler yıllardır yakamıza yapışan ’Adamlar yapıyor yahu’ özgüvensizliğinin sonudur. İşte bu söz nedeniyle ülkemizde bir türlü ’Bende yapabilirim’ diyemedi. Gençliğin oluşturma özgüveni yoktu. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında gelen bu ikincilik; özgüveninin nasıl parladığını gösteriyor. Bugün eğer savunma sanayisinden uydu, enerji ve yazılım sektörlerine kadar onlarca alanda gençlerden gelen tasarım başvuruları artıysa, Bunun adı son 10-15 yılda ateşlenen ’Biz de yaparız’ özgüvenidir. İHA’lar, SİHA’lar, uzaya gönderdiğimiz yerli uydu İMECE’nin projesi. Dünya çapında ilgi gören bilgisayar oyunlarından bilimsel tarım yazılımlarına, yapay zekaya kadar yükselen bir Türk gençliği var. Bu ancak işte böyle bir özgüvenle olur arkadaşlar. Geleceğe olan umudun güvencesidir. Biz gençliğimize güveniyoruz” diye konuştu.

"Teknolojinin esiri olmayın, teknolojiyi yönlendirin"

Etkinliğe katılan davetlilere tavsiyelerde bulunan Gülsoy; "Asla teknolojinin esiri olmayın, teknolojiyi yönlendirin. Bugün dünyanın en büyük şirketleri zannedildiği gibi teknoloji şirketleri değil, fikirleri var, hayalleri var ve bu hayalleri, fikirleri başarmak için teknolojiyi kullanıyorlar. Başarılarının asıl sırrı sadece teknolojileri değil iş fikirlerini teknoloji ile birleştirmelerindeki muhteşem uyumdan geçiyor. Unutmayın teknoloji bir araç, önce fikriniz olacak, sadece teknoloji bilmek, üretmek yetmez” diye konuştu.

Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım da; ” Biz bu yola çıkarken Kayseri’nin de teknoloji var olduğunu, Kayseri’nin de iyi bir şeyler yaptığını göstermek istiyorduk. Kayseri teknolojide var, bundan sonra adını daha da çok duyuracak. Bugün yaptıklarımız, yarını etkileyecek. Güzel dönüş sağlayacak. Bunların adımlarını atıyoruz. Bunlar daha başlangıç. Kayseri’nin ismini daha çok duyuracağız" ifadelerini kullandı. Birbirinden değerli konuşmacıların ağırlandığı etkinlikte ilk sırada yer alan Damla Dokuzoğlu, oyun şirketleri için geliştirdiği ve ürün haline getirdiği uygulamasını ve bu uygulamanın alt yapısını anlattı. Ayrıca algoritma geliştirme başlangıcından, şirketleşmeye ve markalaşmaya kadar olan geliştirme süreçlerini katılımcılarla paylaştı. Makine öğrenmesi altyapısı kullanarak dijital ortamlarda oyun oynayanların karakteristiğini çıkaran ve bu karakteristiğe göre oyuncuyu oyunda daha fazla tutmayı sağlayacak aksiyonların alınmasını sağlayan ürünün bir çok oyun firmasında kullanıldığından ve müşterilerinin yüzde 80’inin yurtdışından olduğunu belirtti. Dünyanın en etkili yüz sanatçısı listesine girmeye hak kazanan dijital sanatçı Refik Anadol’un yapay zeka ekibinin lideri olan Mert Çobanov ise; yapay zeka kullanarak nasıl sentetik görseller elde edildiğini ve bu algoritmalar ile sanat eserlerinin nasıl oluşturulduğundan bahsetti. Ayrıca son dönemde oldukça popüler olan Generative AI (Üretken Yapay Zeka) konusunun arka planında çalışan algoritmaları uygulamalı olarak bahsetti. Yapay Zeka Uzmanı olarak görev yapan Ecehan Yıldırım da metaverse, nft ve web3 teknolojileri üzerine konuştu. Metaverse konusunun geleceği, Arttırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ve Karma Gerçeklik (MR) kavramlarından bahsetti. Üzerinde çok tartışma olan NFT ve Metaverse konularında beklentilerin ve geldiğimiz noktanın değerlendirmesini yaptı. Erciyes Üniversitesi’nde doksanlı yıllardan bu tarafa yapay zeka konusunda çalışan ve bu konuda dünyanın en saygın bilim insanları arasına ismini yazdıran Prof. Dr. Derviş Karaboğa ise geliştirdiği dünyada Türkiye’den en çok atıf alan çalışmalardan olan Yapay Arı Koloni (ABC) Algoritması’nı anlattı. Dünyada yapay zekanın başlangıcından geldiği noktaya kadar olan tüm sürecine şahitlik etmiş ve katkı sağlamış bir bilim insanı olarak süreci ve gelişmeyi değerlendirdi. Daha önce dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren, Türkiye’nin en değerli bilim insanı ödülünü alan ve daha bir çok ödüle sahip olan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, bu yılki Akademi Ödülü’ne layık görüldüğü haberini paylaştı.

Etkinliğin sonunda ise TBD Kayseri Başkan Yardımcısı Ömer Çolakoğlu tarafından yönetilen soru cevap paneli gerçekleştirildi. Tüm konuşmacılar salondan toplanan sorulara canlı cevaplar verdi. Hem konuşmacıların, hem katılımcıların, hem de davetlilerin oldukça memnun olduğu etkinlik sonunda konuşmacılar, Erciyes Dağı ve şehir turu ile gezdirildi ve Kayseri’nin yöresel lezzetleri tattırıldı.