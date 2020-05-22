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Ekonomi

KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi:

"Mayıs ayında kapasite kullanımındaki bu toparlanmanın hem üretime hem ihracata yansıyacağını bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda bu iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:47:02 -
KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hem Türkiye'de hem de Kocaeli'de kapasite kullanım oranlarında toparlanma olduğunu memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, imalat sanayisi genelinde mayıs ayı kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Hem Türkiye'de hem de Kocaeli'de kapasite kullanım oranlarında toparlanma olduğunu memnuniyetle gördüklerini aktaran Zeytinoğlu, "Mayısta bir önceki aya göre artışlar Türkiye genelinde 1,0 puan olurken, ilimizde 6 puan ile daha hızlı bir ivmeyle gerçekleşti. Burada ilimizin ana sektörlerinden koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayında duruşa geçen otomotiv sektörünün mayıs ayında üretime başlamasının önemli etkisini görüyoruz. Yine ilimizin öncü sektörlerinden kimya sanayinin kapasite kullanım oranı da mayıs ayında yüzde 76 seviyesine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, mayıs ayı verilerinin, bu ayla ilgili bekledikleri toparlanmayı gösterdiğini kaydederek, "Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 9'u duruşta olduklarını bildirdi. Nisan ayında duruşta olan firmalarımızın oranı yüzde 24 idi. Bununla birlikte firmalarımızın yüzde 63'ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre artığını ifade etti. Mayıs ayında kapasite kullanımındaki bu toparlanmanın hem üretime hem ihracata yansıyacağını bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda bu iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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