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KSBÜ’den otizmli çocuklara destek

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğretim üyelerinin otizmli çocuklara ve ailelerine destek olacakları, bu kapsamda her 15 günde bir Sağlık Üniversitesi Ruh Sağlığı öğretim üyelerinin Kütahya Otizm Derneği üyeleri ile görüşecekleri bildirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
KSBÜ’den otizmli çocuklara destek

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğretim üyelerinin otizmli çocuklara ve ailelerine destek olacakları, bu kapsamda her 15 günde bir Sağlık Üniversitesi Ruh Sağlığı öğretim üyelerinin Kütahya Otizm Derneği üyeleri ile görüşecekleri bildirildi.


Kütahya Otizm Derneği (KUTODER) ile üniversite öğretim üyeleri Sağlık Üniversitesinde bir araya geldi. Toplantıya KSBÜ adına Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim (AD) Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nermin Gündüz, Dr. Öğretim Üyesi Feyza Çelik; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Özkan katıldı. Üniversite dışından ise Çocuk Gelişim Uzmanı Damla Seydan da toplantıya iştirak etti.


Toplantıda KUTODER üyeleri yaşadıkları zorlukları öğretim üyelerine anlattılar. Sağlık Üniversitesi öğretim üyeleri ise otizm hakkında bilgilerini paylaşarak, ailelerin sorularını cevapladılar. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nermin Gündüz ise KUTODER’e her 15 günde bir buluşma teklifi etti. KUTODER üyeleri bu teklifi sevinçle karşılayarak, desteklerinden dolayı Sağlık Üniversitesine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
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