KSBÜ akademik kadro alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
-Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.
- Adaylar, 13.10.2022 tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.
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